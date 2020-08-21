Медики не исключают изменения стратегии госпитализации больных COVID-19

Если в Украине сохранится текщий рост заболеваемости COVID-19, медики будут вынуждены госпитализировать только тяжелобольных людей, что усложнит предоставление медицинской помощи. Об этом сегодня, 21 августа, в ходе брифинга сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

«Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы вынуждены будем изменять стратегию. В том числе, касаемо госпитализации людей. Сейчас у нас есть возможность госпитализировать максимум тех людей, которые требуют какого-либо медицинского вмешательства. Формы заболевания средней тяжести также входят в показания к госпитализации. И этим наша страна отличается от многих стран Западной Европы и США, где госпитализировали только людей уже в тяжелом состоянии. Но если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, то, конечно, мы также будем вынуждены пересматривать показания к госпитализации и госпитализировать только людей с тяжелыми формами заболевания», – сказала Голубовская.