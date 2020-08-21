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В «ЛНР» отменили «режим повышенной готовности»

21.08.20 15:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» отменили «режим повышенной готовности». Об этом говорится в «указе» «главы ЛНР» Леонида Пасечника, опубликованном на местных интернет-ресурсах.

Согласно «документу», «указ» о введении «режима повышенной готовности» признается «утратившим силу».

«Указ» подписан и опубликован 20 августа.

В «ДНР» подобный «документ» не опубликован.

Как сообщалось ранее, «глава ЛНР» Леонид Пасечник в мае пригрозил «отодвинуть линию соприкосновения» на Донбассе в ответ на якобы обстрелы со стороны ВСУ линии электропередач. «Глава ДНР» Денис Пушилин заявил об «активизации агрессии с украинской стороны». Обе «республики» объявили «режим высшей степени боевой готовности», на въездах в города установили дополнительные блокпосты.

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