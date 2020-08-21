Снимали спасатели: На Донетчине женщина забралась в заброшенный кинотеатр

В Бахмуте (Донецкая обл.) 20 августа женщина забралась на второй этаж заброшенного кинотеатра и не могла сама спуститься. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В 15:56 спасателям сообщили о том, что на ул. В. Першина в Бахмуте на второй этаж здания заброшенного кинотеатра попала женщина, которая не может самостоятельно спуститься.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, с помощью шанцевого инструмента раскусили металлическую проволоку, которой была оплетена внешняя пожарная лестница, поднялись на уровень 2-го этажа и помогли спуститься на землю женщине. В медицинской помощи она не нуждалась.