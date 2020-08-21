Планировали сократить, но поставили на паузу: В «ДНР» опять обещают уменьшить комендантский час

В «ДНР» в конце августа намерены рассмотреть вопрос о сокращении комендантского часа. Об этом сегодня, 21 августа, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

Пушилин уверяет, что сокращение комчаса планировалось еще этим летом, но рассмотрение вопроса перенесли. «Мы действительно планировали сократить комендантский час на это лето, но из-за коронавирусной инфекции, ситуации с безопасностью притормозили и поставили на паузу. Я рассчитываю к концу месяца вернуться к этому вопросу», – утверждает «глава ДНР».

Напомним, что в «ДНР» комендантский час действует с 23:00 до 5:00. Исключением является Седово: в курортном поселке в этом году с июля по 30 сентября на 1 час сократили комендантский час, теперь КЧ в поселке – с 00:00 до 04:00. При этом в прошлом году на курортный сезон данный режим вообще отменяли.