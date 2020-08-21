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Продукция известных брендов: На Донетчине изъяли более 2 тысяч литров поддельного алкоголя (Видео)

21.08.20 13:31
Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ

Пограничники из состава Объединенных сил совместно с сотрудниками СБУ выявили на подконтрольной части Донетчины вблизи линии разграничения крупную партию фальсифицированного алкоголя известных брендов. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

20 августа оперативные сотрудники Краматорского пограничного отряда совместно с представителями СБУ провели серию обысков в местах хранения фальсифицированных подакцизных товаров в Краматорске и Константиновке.

«В ходе обысков было обнаружено более 2 тыс. л алкогольной продукции известных брендов с поддельными марками акцизного налога. Также выявлено более 4 тыс. пачек сигарет с поддельными марками акцизного налога и без них», – говорится в сообщении.

Найденные товары изъяли работники прокуратуры. Общая сумма оценки изъятого составила 650 тыс. грн.

Фигурантам уголовного дела грозит ответственность по ч. 3 ст. 204 («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров») Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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