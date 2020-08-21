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На Донетчине почти 23 тысячи человек получили пособие в связи с карантином

21.08.20 13:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области около 22,9 тыс. человек получили единовременную денежную помощь в сумме 1 тыс. грн в связи с карантином по СОVID-19. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает Департамент социальной защиты Донецкой облгосадминистрации.

Правительством с 1 апреля 2020 года для отдельных категорий населения была введена выплата одноразовой денежной помощи в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни СОVID-19.

Такая одноразовая денежная помощь в сумме 1 тыс. грн предоставлялась отдельным категориям населения из числа получателей государственной социальной помощи:

  • лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью из их числа, которые одновременно с помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины «О государственной социальной помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»);
  • лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью;
  • а также получателей временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

В Донецкой области единовременное пособие в связи с карантином выплачено на общую сумму 22,9 млн грн.

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