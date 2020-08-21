Организовала жительница Горловки: СБУ выявила канал незаконного получения соцвыплат

Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили и прекратили функционирование канала противоправного получения соцвыплат из госбюджета, в том числе участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия СБУ, жительница неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) за денежное вознаграждение оформляла жителям временно неподконтрольных районов Донетчины документы для назначения соцвыплат.

Установлено, что женщина лично получала на подконтрольной украинской власти территории незаконно начисленные средства и доставляла их на неподконтрольную территорию Донецкой области как через линию разграничения, так и территорию РФ. Правоохранители задокументировали, что среди заказчиков «услуги» были участники незаконных вооруженных формирований.

Контрразведчики задержали женщину в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области при попытке пересечения госграницы.

«При осмотре у задержанной обнаружено почти 750 тыс. в гривневом эквиваленте, банковские карты, доверенности, черновые записи и другие документальные материалы, подтверждающие получение украинских денег террористами так называемой "ДНР"», – говорится в сообщении.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконным сделкам.

В пресс-службе также напомнили, что в июле этого года контрразведкой задержаны трое лиц при попытке незаконного снятия наличных для перемещения на временно неподконтрольные территории Донецкой области.