«Сталевар» в Мариуполе теперь держит украинский флаг (Фото)

На въезде в Мариуполь ко Дню Государственного флага и Дню Независимости Украины на монументе «Сталевар» подняли сине-желтый национальный символ. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

С инициативой выступила молодежь ММК имени Ильича и «Азовсталь» Группы Метинвест. Для десятиметрового сталевара подготовили большой флаг размером 2 на 3 метра. Государственный флаг на памятнике вывешивали с помощью автовышки.

«Независимость Украины – это наша с вами свобода. Флаг Украины – символ силы украинцев. Металлурги Мариуполя ежедневно своим трудом доказывают преданность своей стране. Каждый день мы становимся лучше: обновляем производство, совершенствуем процессы, чтобы украинская сталь ценилась во всем мире», – подчеркнул генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.

Как отметил генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко, «приятно видеть, как наша молодежь поддерживает Украину, их желание видеть страну единой и мирной». «29 лет назад Украина стала независимой. Украинцы выбрали свой вектор. Наша страна прошла различные этапы становления и впереди у нее еще долгий путь. Все вместе мы ежедневно пишем историю нашей страны», – сказал он.

В Мариупольском горсовете отметили, что украшать к праздникам скульптуру Сталевара уже стало доброй мариупольской традицией.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе в честь Дня вышиванки металлурги переодели скульптуру Сталевара в национальную одежду.