18 тысяч ракушек: На Донетчине создали самый большой Герб Украины из природных материалов (Фото)

В поселке Юрьевка под Мариуполем установили рекорд Украины: мастера местного клуба «Галатея» создали самую большую картину из природных материалов размером 1,25 на 2,5 м. На панно изображен Герб Украины, который выложили из ракушек, собранных на побережье Азовского моря, передает «MRPL.city».

«Большую часть времени мы собирали материал – на это ушло около двух лет. Последние полгода занял сам процесс создания. Панно состоит из 18 тысяч азовских ракушек, которые можно найти на любом пляже. Фон уложен ракушками Ламарка, некоторые детали выполнены из белых и черных мидий. А сам Тризуб и азовские цветы – розы и хризантемы – из раковин Анадара. Это ракушка-пришелец, которая у наших берегов появилась только в 2005 году», – рассказала заведующая сельским клубом Анжелика Петрова.

Она уточнила, что собирают ракушки обычно в весенний период, когда море выбрасывает их на берег. Хрупкость конструкции и неточность при креплении не дали бы в финале аккуратный рисунок – на панно природные материалы посажены на клей и покрыты тремя слоями лака для надежного закрепления.

«Очень символично, что это панно с Гербом появилось непосредственно ко Дню Независимости – это привлечет еще больше гостей в музей. Восхищаюсь трудом и усердием мастеров. Коллектив Юрьевского клуба известен далеко за пределами страны. Уникальность музея – это наша гордость», – отметила руководитель Мангушской райгосадминистрации Наталья Букреева.

По ее словам, именно такие работы способствуют развитию культуры, они крайне важны для подрастающего поколения.

Музей азовской ракушки, открытый в 2017 году – единственный в Европе. За три года существования клуб уже установил четыре рекорда Украины. Предыдущей «победой» была картина «Моя Юрьевка», размеры которой составили 2,5 на 1,25 метров.

«Панно состоит из 15 800 ракушек, его выкладывала группа наших воспитанников из ДМП «Ассоль». Дети подошли к делу с энтузиазмом и установили рекорд. Хочется продолжать развивать направление и показывать новые рекорды, рассказывая, таким образом, о культуре и самобытности Приазовья на всю страну», – поделилась Анжелика Петрова.