«Шахтер» – «Колос»: Превью матча

В 1-м туре Премьер-лиги «Шахтер» в Киеве примет «Колос». Матч состоится сегодня, 21 августа, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 19:00, сообщает пресс-служба «горняков».

«Шахтер» готовится к новому старту в статусе 13-кратного чемпиона Украины, в 4-й раз подряд завоевав золото. Защиту титула «горняки» начнут матчем с «Колосом», которому в прошлом сезоне забили наибольшее число мячей (13 в 4 встречах).

Прошлый и новый футбольный год разделяют всего 3 дня. Команда Луиша Каштру вернулась из Германии 18 августа, а уже на следующий день возобновила тренировки в Святошино. Те, кто играл с «Интером», работали в общей группе 45 минут и завершили занятие восстановительными процедурами, остальные дополнительно оттачивали взаимосвязи в двусторонках.

20 августа уже состоялся матч молодежных составов, завершившийся победой «Шахтера» 4:0. Даниил Сикан отыграл весь поединок и оформил дубль, 90 минут провел Витао, а Маркиньос Сиприано и Александр Пихаленок были заменены на 83-й минуте. Вполне очевидно, что Луиш Каштру определит стартовый состав на встречу с «Колосом» из остальных футболистов заявки. Отметим, что из аренды в «Мариуполе» вернулся Виктор Корниенко, а Додо и Евгений Коноплянка отныне будут выступать под новыми номерами.

Для «Колоса» сезон-2019/20 стал дебютным в Премьер-лиге и завершился более чем удачно. Для начала команда вошла в верхнюю шестерку, где финишировала последней, однако пробилась в квалификацию Лиги Европы через еврокубковый плей-офф: подопечные Руслана Костышина со счетом 4:1 победили «Днепр-1», а затем в дополнительное время дожали «Мариуполь» (1:0). Героем тех поединков стал Денис Антюх, забивший 3 из 5 мячей.

Из отпуска «Колос» вышел 10 августа и провел недельный сбор в режиме двухразовых тренировок в Полтавской области. Летом клуб оформил годичные аренды футболистов «Динамо» Никиты Кравченко и Евгения Смирного. Последний играл за ковалевцев и в минувшем сезоне. Еще одним новичком стал защитник Евгений Новак, ранее выступавший за северомакедонский «Вардар» (по состоянию на 19 августа на чемпионат он заявлен не был). Покинул команду Евгений Ефремов, который продолжит карьеру в Литве.

У «Шахтера» 4 победы над «Колосом» в чемпионате Украины с разными вариантами счета (6:0, 4:3, 1:0, 2:0).

Предыдущая встреча состоялась 15 июля. «Шахтер» победил «Колос» на «Олимпийском» со счетом 2:0. Эта встреча состоялась в предпоследнем туре и уже не имела турнирного значения, однако «горняки» не сбавили оборотов и закрепили отрыв от конкурентов. В дебюте второго тайма Сиприано оформил дебютный гол за клуб, за 8 секунд сделав рывок без мяча на 75 метров, а в самой концовке Мораес после идеального паса Марлоса поставил точку.