В Мариуполе с начала года разоблачили 15 участников незаконных вооруженных формирований

С начала текущего года полицейские Мариуполя разоблачили 15 участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.
«Среди них – те, кто принимал участие в незаконных митингах, вступил в "ополчение", охранял незаконно захваченные здания и делал коктейли Молотова», – отмечают правоохранители.
По фактам было возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности»).
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.
В настоящее время 14 участникам НВФ сообщили о подозрении.
Полиция напоминает, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если человек не совершал тяжких преступлений против людей, добровольно покинул ряды НВФ и рассказал об этом правоохранителям, он освобождается от уголовной ответственности.