В Мариуполе с начала года разоблачили 15 участников незаконных вооруженных формирований

С начала текущего года полицейские Мариуполя разоблачили 15 участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.

«Среди них – те, кто принимал участие в незаконных митингах, вступил в "ополчение", охранял незаконно захваченные здания и делал коктейли Молотова», – отмечают правоохранители.

По фактам было возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности»).

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время 14 участникам НВФ сообщили о подозрении.

Полиция напоминает, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если человек не совершал тяжких преступлений против людей, добровольно покинул ряды НВФ и рассказал об этом правоохранителям, он освобождается от уголовной ответственности.