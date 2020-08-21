В ВСУ решили отказаться от минометов «Молот»

В Вооруженных силах Украины решили прекратить эксплуатацию 120-миллиметровых минометов «Молот». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Минобороны, проанализировав негативный опыт закупки минометов отечественного производства, тщательно изучило состояние имеющихся разработок новых образцов минометов и осуществляет их закупку после проведения полного комплекса испытаний и принятия на вооружение ВС Украины», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отмечают, что это подтверждается закупкой минометов отечественного производства калибра 60 мм МП-60.

«В настоящее время в ВС Украины принято решение о прекращении эксплуатации минометов калибра 120 мм М120-15 Молот, с начала февраля 2020 года продолжаются государственные испытания миномета калибром 120 мм, разработанного в рамках выполнения опытно-конструкторской работы УПИК-120», – сообщают в Минобороны.

Указанные испытания направлены на устранение выявленных конструктивных, производственных и эксплуатационных недостатков, внедрение новейших технологических решений и т.п. Испытания завершатся до конца текущего года.

Также Генштабом ВСУ ввиду необходимости закупки минометов калибром 120 мм, определена закупка минометов этого калибра – ЕМ-120 – производства компании EMCO (Болгария), который в соответствии с классификатором НАТО имеет номенклатурный номер (NSN) 1015-50-000-8884 и является аналогом миномета 2Б11, который находится на вооружении ВСУ.