«Рожденные в вышиванках»: В Донецкой области стартовала акция (Фото)

На Донетчине накануне двух государственных праздников – Дня флага и Дня Независимости Украины – стартовала акция «Рожденные в вышиванках». Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

С инициативой проведения такой акции 4 года назад выступила председатель разговорного клуба «Файно» Оксана Муравлева, начали вышивать и передавать в родильные дома вышиванки малышам, которые появились на свет накануне государственных праздников.

Донецкая ОГА присоединилась к этой акции. Новорожденные малыши по всей области получат вышиванки, книги и символические наборы.

Акция «Рожденные в вышиванках» охватила разные регионы Украины: ткань для вышиванок передавали из Львовщины, временно неподконтрольной украинской власти Ясиноватой (Донецкая обл.).

«Мы уже вырастили целое поколение украинцев, родившихся в независимом государстве. Вышиванки, которые были вручены новорожденным детям, из-за карантина даются не непосредственно их мамам, а руководителям родильных домов. Уверен, что эти подарки станут оберегом на дальнейшую жизнь. Кроме того, дарим книги, чтобы в будущем подрастающее поколение имело возможность понимать, как развивалась Украина», – отметил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Сегодня вышиванки для детей передали главным врачам родильных домов городов Бахмут, Торецк, Мирноград, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Селидово и пгт. Великая Новоселка. Ко Дню Независимости национальные обереги получат и новорожденные на юге Донецкой области.