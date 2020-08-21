Гибель морпехов на Донетчине расследуют как «небрежное отношение к военной службе»

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту гибели трех военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Красногрудя, Николая Илина и Ярослава Журавля 13 июля вблизи Зайцево (Донецкая обл.). Об этом сообщает «Новинарня» со ссылкой на ответ на информационный запрос в территориальное управление ГБР в Краматорске.

«Предварительная правовая квалификация уголовного преступления – часть 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины: небрежное отношение к военной службе», – говорится в документе.

Отмечается, что следователи ГБР внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований «на основании информации, полученной из публикации в СМИ».

«Сейчас досудебное расследование, направленное на полное, объективное и беспристрастное изучение всех обстоятельств совершения уголовного преступления, продолжается», – добавили в ГБР.

Напомним, что 13 июля вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял украинских военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего военнослужащего ВСУ. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, забрали НВФ «ДНР» и 15 июля передали его украинской стороне.

16 июля НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. У него при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что погибший 13 июля на Донбассе медик ВСУ является гражданином Эстонии. 17 июля в штабе ООС сообщили, что на КПВВ «Марьинка» из «ДНР» им передали неидентифицированное тело. Позднее результаты экспертизы ДНК показали, что тело принадлежит погибшему 13 июля медику сержанту Николаю Илину. Отмечалось, что тело было изуродовано.

17 июля представители НВФ «ДНР» в ходе поисковых работ в районе поселка Зайцево обнаружили тело третьего военнослужащего ВСУ, погибшего 13 июля. Его передали украинской стороне 21 июля.