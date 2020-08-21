Был в бегах 12 лет: На Донетчине будут судить мужчину за убийство, совершенное в 2008 году

На Донетчине будут судить мужчину, который 12 лет скрывался от следствия. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ведомстве сообщили, что завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины относительно 45-летнего мужчины, который 12 лет находился в международном розыске и скрывался на территории Российской Федерации.

Досудебным расследованием установлено, что 3 февраля 2008 года житель Торецка вместе со своим братом и товарищем выпивали в доме родственников. Узнав во время застолья, что один из их общих знакомых недавно оскорбил их отца и сестру, братья под надуманным предлогом выманили мужчину из его квартиры и избили по голове и грудной клетке деревянной тростью, руками и ногами. От побоев мужчина умер на месте.

Одного из братьев задержали сразу после совершения преступления, и он уже отбыл наказание в виде 12 лет лишения свободы. Второго брата, который все это время скрывался от следствия, задержали в феврале 2020 года на территории Российской Федерации. Сейчас мужчине грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.