Четыре схемы: На КПВВ «Станица Луганская» мошенники продолжают обманывать стариков

В буферной зоне между украинским КПВВ «Станица Луганская» и контрольно-пропускным пунктом «ЛНР» под видом волонтеров продолжают действовать мошенники. При этом ни одного из них правоохранители еще не задержали. Причина в том, что пересекающие линию разграничения жалуются в соцсетях, обращаются в правозащитные общественные организации, но не подают заявление в полицию. Преимущественно действия мошенников ориентированы на пожилых людей.

Обращения по данному поводу, например, поступали к правозащитникам Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»). Правовой аналитик данной организации Ирина Пецко напомнила об основных схемах мошенников.

Первая схема – «волонтеры» помогают с установкой на телефон приложения «Дій вдома», а в итоге втридорога продают SIM-карту.

Как это действует: пожилой человек направляется из «ЛНР» к украинскому КПВВ. В буферной зоне к нему подходит якобы «волонтер» и предлагает помочь установить на телефон приложение «Дій вдома». «Однако при установлении приложения появляться проблемы. Сама программа имеет ограниченное число попыток активировать номер телефона, и в процессе установки "волонтером" эти попытки исчерпываются. И на экране телефона появляется уведомление, что "попытки исчерпаны, попытайтесь завтра". Но не все имеют возможность попробовать завтра, т.к. человеку уже немного до КПВВ осталось. И тогда "волонтер" говорит, что случайно у него есть другая SIM-карта (естественно, в несколько раз дороже рыночной стоимости), предлагает установить программу еще раз, но уже на другой номер телефона», – рассказала Ирина Пецко.

Вторая схема – «волонтеры» убеждают стариков, что их телефоны и SIM-карты не поддерживают 4G-интернет, и что, мол, без этого приложение «Дій вдома» не установится. И тут же предлагают купить иной б/у-телефон.

Третья схема – «волонтеры» предлагают пожилым людям воспользоваться на подконтрольной Украине территории услугами определенных лабораторий, в которых быстро и дешево можно сделать ПЦР-тест на коронавирус. И что, мол, с таким тестом людям не нужно будет проходить 14-дневную самоизоляцию.

Однако сократить период самоизоляции можно, пройдя тестирование только в отдельных лабораториях, аккредитованных для этого Министерством здравоохранения (алгоритм и список лабораторий см. здесь).

«Именно аккредитованная в МОЗ лаборатория, которая проводит ПЦР-тест, может внести результаты о человеке и о результате теста в приложение "Дій вдома". Если тест был отрицательным, то в приложении пользователя будет отображено сообщение, что самоизоляция завершена. Но до получения такого уведомления считается, что человек все еще обязан проходить самоизоляцию… Если человек пройдет тестирование в другой лаборатории, результаты не будут учтены в приложении и самоизоляция не прекратится… Сейчас на КПВВ "Станица Луганская" и на КПВВ "Новотроицкое" установлены wi-fi роутеры, которые раздают интернет бесплатно. К ним можно подключиться, и проверить в интернете информацию о лаборатории – включена ли она в перечень, согласованный с Минздравом», – пояснила Пецко.

Например, мобильный пункт аккредитованной лаборатории работает при КПВВ «Станица Луганская», но там тестирование стоит 1200 грн. Мошенники же предлагают воспользоваться иными учреждениями за меньшую стоимость. Но они умалчивают, что эти лаборатории не аккредитованы в МОЗ под приложение «Дій вдома».

В такую ситуацию 18 августа попала пожилая супружеская пара, которая прибыла из «ЛНР» на КПВВ «Станица Луганская». Им предложили пройти ПЦР-тест в лаборатории города Новый Айдар за 700 грн, где справку о результате тестирования выдали в течении нескольких часов. Но эта лаборатория не была авторизирована Минздравом. Поэтому, прибыв назад на КПВВ, результаты их теста не были засчитаны в приложении «Дій вдома».

И эта пожилая пара не только потеряла 1400 грн, но и под влиянием такой стрессовой ситуации у женщины начались проблемы со здоровьем, ей на КПВВ оказали медпомощь.

«В итоге, они приняли решение повторно пройти тестирование уже в аккредитованной лаборатории, пункт которой работает рядом с КПВВ "Станица Луганская". Сейчас эта лаборатория результаты тестирования выдает либо в обычный период, либо в ускоренный. Соответственно разница в цене», – уточнила Пецко.

Четвертая схема – «волонтеры» продают очередь на КПВВ или требуют деньги за возможность пересечь линию разграничения. «Вчера вернулась соседка. Говорит – волонтеры не пропустили. Требовали 1000 грн или золотые серьги за то, чтобы она прошла. Естественно, она вернулась домой. А ее сестра дала 200 грн и ее пропустили в очередь на контрольно-пропускной пункт», – в частности, пишет в соцсети Ирина.

Информацию о мошенничествах подтвердила старший офицер пресс-службы Луганского пограничного отряда Татьяна Литошко. «Действия мошенников на КПВВ "Станица Луганская" имеют место – это происходит в "серой зоне". В основном, касается установления приложения "Дій вдома" и иные. Мошенники преимущественно обманывают именно пожилых людей – как по установлению приложения, так и по тестированию на коронавирус. Потому что пожилые люди не ориентируются в программах, не пользуются интернетом, поэтому у этой категории и возникают проблемы. И мы призываем граждан, которые направляются с оккупированной территории на подконтрольную, обращаться по всем вопросам, в том числе по поводу приложения, к пограничникам. Потому что именно пограничники могут официально ответить на все вопросы, связанные с пересечением линии разграничения. Также пограничники помогут установить приложение "Дій вдома". Главное, чтобы люди не боялись обращаться», – сказала она.

Пока правоохранители не задерживали таких мошенников. В полицию граждане также не обращались, было одно сообщение, но от пограничников. «В отделении полиции Станицы Луганской было зарегистрировано сообщение сотрудника Госпогранслужбы о возможных фактах мошенничества на КПВВ. В ходе проверки данная информация не нашла подтверждение. От граждан сообщений о мошенничестве не поступали», – сообщил пресс-офицер ГУ Национальной полиции в Луганской области Антон Ковалев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»