Более 1600 человек пересекли КПВВ на Донбассе, – Госпогранслужба

Сегодня, 21 августа, пересечь линию разграничения можно в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» (Луганская обл.) и «Новотроицкое» (Донецкая обл.), сообщает Госпогранслужба Украины.

КПВВ «Станица Луганская» продолжает функционирование в штатном режиме ежедневно с 7:00 до 20:00. Сегодня, по состоянию на 12:00, КПВВ пересекли 1540 человек.

Также сегодня незаконные вооруженные формирования разблокировали движение в КПВВ «Новотроицкое»

«По состоянию на 12:00 на временно оккупированную территорию последовали 5 автомобилей и 79 человек, а на контролируемую территорию пропущено 2 автомобиля и 14 человек», – собщили в ГПСУ.

Заблокированным со стороны НВФ остается движение в КПВВ «Марьинка» на Донетчине.

Пограничники напоминают, что на период действия карантина в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной на территории Украины и покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, на срок пребывания в Украине.

Кроме того, следующие с временно неподконтрольной Украине территории будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19.

Для пересечения линии разграничения в КПВВ люди будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.

«Стоит также учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для поступления в высшие учебные заведения по программе "Донбасс-Украина") будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома"», – добавили в Госпогранслужбе.