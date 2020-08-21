Топили в море: В Мариуполе девушка спасла щенков и подбросила их под храм (Фото)

В Мариуполе девушка спасла пятерых щенят, которых женщина пыталась утопить в Азовском море. Коробку со щенками девушка подбросила под стены храма Святого Петра Могилы, передает «Сайт города Мариуполя».

Коробку под храм она принесла 18 августа. Щенкам было несколько дней от роду, у них еще глаза не открылись. Рядом с малышами находилась бутылка с молоком и записка.

Как оказалось, за несколько дней до этого щенков спасла мариупольчанка во время отдыха на пляже. Неизвестная женщина топила их прямо в море. Девушка выловила малышей и забрала домой, она их пыталась выхаживать 6 дней. Через соцсети искала, кто бы их мог забрать, так как вскоре ей нужно было уезжать.

Местные волонтеры подтвердили, что девушка писала в разные группы соцсети, искала кормящую собаку. Никто на ее просьбы не отозвался.

«Я сразу сказала, что помочь смогу только информативно. Ну и, в крайнем случае, на работе есть кормящая сука, можно попробовать подложить ей. Приютов у нас нет! Сказала ей, что нужно, прежде чем помогать, думать, в противном случае – закрываем глаза и проходим мимо! Но отдых на море, естественно, важнее 5-ти маленьких загубленных душ, поэтому легче их выкинуть. И надо же куда выкинуть? Под церковь с запиской, что мы такие сердобольные, спасли! Какая-то медвежья услуга», – отметила волонтер Марина Трусова.

Общественники подчеркивают, что в Мариуполе нет приютов для собак и животных. Тех, которых они спасают, держат у себя в квартирах. Места для всех нет.

Выжили спасенные щенки, в настоящее время неизвестно.