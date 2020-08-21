Уволен в прошлом году: Служба внешней разведки отреагировала на обвинения сотрудника в вывозе боеприпасов из зоны ООС

Служба внешней разведки отреагировала на сообщение Государственного бюро расследований о разоблачении чиновника СВР, который подозревается в незаконном вывозе боеприпасов из зоны Операции Объединенных сил.

«Чиновник СВРУ, которого Государственное бюро расследований подозревает в вывозе боеприпасов из района проведения ООС, уволен со службы в прошлом году», – говорится в сообщении СВР, опубликованном пресс-службой ведомства.

В спецслужбе отмечают, что к документированию его деятельности, кроме других правоохранительных структур, были привлечены следователи Нацполиции с участием представителей ВБ СВР.

«В связи с этим считаем информацию, опубликованную пресс-службой Государственного бюро расследований, некорректной», – резюмировали в СВР.

Напомним, ранее ГБР сообщило, что по данным предварительного расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы, незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС. Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке.