Смотрят фильмы: Волонтер пояснила, почему на КПВВ «Станица Луганская» слабый интернет

После установки в начале августа на КПВВ «Станица Луганская» wi-fi с бесплатным интернетом линию разграничения стало пресекать больше людей. Об этом сообщила координатор Гуманитарной миссии «Пролиска» в Станице Луганской Екатерина Артемова.

«Мы установили три wi-fi точки. Первая – на выходе из КПВВ. Вторая – в середине КПВВ, под навесами, где непосредственно люди устанавливают приложение "Дій вдома". Третья тока находится на самом "нуле". Интернет полностью бесплатный. К точкам одновременно могут подключаться до 500 устройств», – рассказала она.

Артемова отметила, что благодаря бесплатному интернету прибывающим из «ЛНР» стало проще устанавливать необходимое приложение «Дій вдома», поэтому поток пересекающих линию разграничения увеличился. Например, 18 августа КПВВ пересекли 3 100 человек.

При этом люди иногда жалуются, что интернет «слабый». Координатор «Пролиски» объяснила это тем, что люди пытаются устанавливать «Дій вдома» в одной точке wi-fi, расположенной под навесами: «Соответственно нагрузка на нее большая. При этом наши волонтеры, которые работают на КПВВ, поясняют, что есть еще точка на "нуле", и приложение можно установить там. Но люди все равно идут под навес».

А вот на «нуле» сталкиваются с иной проблемой относительно перегруженности интернет-точки. «Там действуют "волонтеры"-мошенники, которые за деньги бабушкам устанавливают приложение "Дій вдома". Так вот они там тоже подключаются к wi-fi, фильмы смотрят. Поэтому, к сожалению, проблемы со скоростью интернета иногда есть», – признала Екатерина Артемова.

«Но, если анализировать ситуацию до 5 августа, пока не было wi-fi, то сейчас все равно намного проще работать с интернетом», – подчеркнула она.

Сейчас роутеры миссии «Пролиска» стоят только на КПВВ «Станица Луганская», на КПВВ в Донецкой области пока их нет. «Я знаю, что это в планах наших есть. Но пока Станица Луганская – первое и единственное место с wi-fi зоной», – заключила Артемова.

Напомним, что в wi-fi зонах на КПВВ установлены таблички с информацией, как подключиться к бесплатному интернету. Также волонтеры предупреждают, что в буферной зоне между украинским КПВВ «Станица Луганская» и контрольно-пропускным пунктом «ЛНР» под видом волонтеров продолжают действовать мошенники.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»