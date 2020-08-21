На Донетчине семья усыновила 34-го ребенка (Фото)

В Мариуполе пастор, капеллан и основатель реабилитационного центра «Республика Пилигрим» Геннадий Мохненко принял в свою семью 34-го ребенка. Мальчика зовут Артур, передает «MRPL.city».

«У меня пополнение в семействе. Мы в 34-й раз с супругой официально берем ребенка в семью. Но я всегда говорю, что юридически не всегда так важно, как это оформлено на бумагах – ему важно, чтобы у него была семья», – подчеркнул Геннадий Мохненко.

Мама мальчика недавно скончалась, до этого она находилась при церкви, ее досматривали в хосписе. Артур в течение 5 лет был в «Республике Пилигрим». Сейчас мальчик – полноценный член семьи пастора, привыкает к семейному режиму.

На этой неделе мальчик вместе с отцом посетил «МакДональдс» и впервые в жизни побывал на Крещатике. Теперь Артура отвезут на несколько дней в лагерь для подростков.

Геннадий Мохненко также рассказал о планах семьи на ближайшее время: «Мы собираемся в первый поход. Хотели на Западную Украину с "Республикой Пилигрим" и с пацанами моими, но финансово не вытянем. Поэтому, скорее всего, на следующей неделе будем путешествовать 2-3 дня из Изюма в Святогорск по Северскому Донцу на плотах. Это не горная река, не экстрим, но там песчаные пляжи, красивые леса... Немножко развеемся перед школой».

По словам пастора, к школе в семье еще не готовились. «Будем собираться в экстренном режиме», – сказал глава семейства.