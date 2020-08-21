Койко-место 120 грн: Волонтер рассказала о трех проблемах пересечения линии разграничения

Основная проблема, которая возникает у прибывающих из «Л-ДНР» на украинские КПВВ – отсутствие у них смартфонов, на которые можно установить приложение «Дій вдома». Об этом сообщила координатор Гуманитарной миссии «Пролиска» в Станице Луганской Екатерина Артемова.

«И, к сожалению, не у всех людей есть возможность его приобрести. Это самая большая проблема. Пенсионеры из-за карантина почти полгода не приходили на подконтрольную территорию, и не снимали свою украинскую пенсию… Наши волонтеры уже везде пособирали б/у смартфоны, и мы на КПВВ таким старичкам бесплатно устанавливаем "Дій вдома" на них, потом человек идет на самоизоляцию, а уже после ее завершения возвращает нам телефон», – сказала она.

Вторая проблема – необходимость прохождения самоизоляции или обсервации. «А если человек пересек КПВВ, чтобы просто снять пенсию, то ему все равно нужно быть здесь 14 дней, снимать жилье – а минимум у нас [в Станице Луганской] койко-место стоит 120 грн в день. Это дорого для пожилых людей», – продолжила Артемова.

Третья проблема – несовершенство приложения для прохождения самоизоляции «Дій вдома». «До сих пор есть проблемы с его установкой. У нас были случаи, когда люди по 5 часов находились на КПВВ, чтобы его установить, – потому что виснет программа. Не знаю, может, это из-за недоработки программы, или что к ней одновременно обращается такой поток людей», – отметила координатор.

По мнению Артемовой, к сожалению, все эти проблемы решаться только тогда, когда отменят использование приложения «Дій вдома».

«Да, можно прервать самоизоляцию, пройдя ПЦР-тест на коронавирус. Например, на КПВВ "Станица Луганская" действует пункт лаборатории. Но это затратно. При результате теста за 48 часов – 1200 грн за тест, если до 24 часов – 2500 грн», – заключила Екатерина Артемова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»