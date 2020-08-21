В связи с Днем Независимости: На КПВВ и на границе усилят проверки

С 22 по 25 августа все подразделения Госпогранслужбы Украины переходят на усиленный вариант несения службы, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Накануне празднования Дня Независимости Украины Государственная пограничная служба принимает дополнительные меры по обеспечению высокого уровня пограничной безопасности, уменьшения угроз военного, террористического характера и по компетенции продолжает противодействовать распространению коронавируса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для усиления пограничной безопасности и обеспечения правопорядка как в пунктах пропуска, так и вне их Госпогранслужба провела совместно с взаимодействующими органами «комплекс дополнительных мер для обеспечения постоянной готовности резервов».

«Кроме того, для обеспечения безопасности на границе, ритмичного пропуска лиц через госграницу, КПВВ на админгранице и линии разграничения увеличено количество дополнительных нарядов, в том числе и кинологов со служебными собаками, которые проводят усиленную проверку лиц, направляющихся как на въезд, так и на выезд из страны», – добавили в ГПСУ.