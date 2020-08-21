Пока не покажут тест на COVID-19: В госучреждениях на Донбассе не обслуживают прибывших из «Л-ДНР»

На подконтрольной украинской власти части Донбасса в некоторых госучреждениях не обслуживают прибывших из «Л-ДНР» без наличия тестов на коронавирус или подтверждения о прохождении 14-дневной самоизоляции.

Как сегодня, 21 августа, сообщает БФ «Право на защиту» («Право на захист»), их мониторы в населенных пунктах вдоль линии разграничения фиксируют объявления на входе в ряд госучреждений: «Прием граждан, которые пересекли КПВВ, не будет осуществляться, пока они не предоставят подтверждение прохождения 14-дневной самоизоляции или отрицательного результата теста на COVID-19».

Правозащитники акцентируют, что такие объявления – негативная тенденция, которая может привести к нарушению прав человека.

«Конечно, при пересечении КПВВ человек должен установить приложение "Дій вдома", пройти самоизоляцию или обсервацию, или тест на коронавирус. Однако законодательство не обязывает его предоставлять какие-либо подтверждения негативного результата своего теста для дальнейшего посещения государственных учреждений. Такие объявления являются дискриминационными и приводят к сужению прав людей, пересекающих линию разграничения через КПВВ, ведь в таком случае усматривается их неравенство с другими посетителями государственных учреждений», – прокомментировала адвокационная координатор БФ Элина Шишкина.

Если человек столкнулся с подобными объявлениями и ему отказывают в приеме без подтверждающих документов, в БФ «Право на защиту» рекомендуют обращаться к ним за бесплатной юридической помощью.

Номера «горячей линии» БФ: