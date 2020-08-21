В период карантина: На Донетчине выдали почти 24 тысячи социальных продуктовых наборов

В Донецкой области в период карантина за счет областного бюджета приобрели более 23,5 тыс. социальных продуктовых наборов. В августе их выдача была завершена. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации Павла Кириленко, социальными продуктовыми наборами за счет средств областного бюджета обеспечивались такие категории населения:

лица, получающие социальную услугу ухода дома в отделениях социальной помощи на дому территориальных центров социального обслуживания (предоставление социальных услуг), центрах предоставления социальных услуг;

дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и находятся на учете служб по делам детей;

многодетные семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

«Расчетная стоимость одного продуктового набора, согласно статистическим данным, составила около 400 грн, но благодаря использованию площадки публичных процедур ProZorro обеспечена экономия средств областного бюджета, по оперативным данным, около 1,5 млн грн», – отметили в Донецкой ОГА.

Продуктовые наборы с доставкой на дом получили 11 790 человек, уход за которыми осуществляют социальные работники.

Всего было приобретено и доставлено 23 580 продуктовых наборов. Все продукты питания, которые содержались в продуктовом наборе, имели соответствующие сертификаты соответствия качества и безопасности.

Кроме того, пожилым людям старше 80 лет и одиноким людям с инвалидностью I и II группы продуктовые наборы обеспечивались за счет совместной программы Министерства социальной политики Украины и Национальной сети продуктовых магазинов АТБ. В Донецкой области было выдано 24 895 таких социальных продуктовых наборов.