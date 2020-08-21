На Луганщине определили дорожную карту открытия КПВВ в Счастье и Золотом

В Луганской области наметили дорожную карту открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Счастье и Золотом. Сегодня, 21 августа, глава Луганщины Сергей Гайдай вместе с советником вице-премьер-министра Украины Александром Мариновым осмотрели площадку для создания КПВВ в Счастье и провели совещание, передает пресс-служба Луганской ОГА.

«На рабочем совещании очерчены границы будущего пункта пропуска, определены дорожная карта и пошаговый план его развития», – отмечается в сообщении.

КПВВ в Золотом, который построили еще в 2016 году, готов к пропуску людей, но уже нуждается в модернизации.

Как уточнил Сергей Гайдай, необходимо расширить дорогу и построить комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан.

«Мы ожидаем, что оккупационная администрация все же выполнит свои обязательства и обустроит прилегающую территорию со своей стороны, чтобы граждане могли зайти на подконтрольную украинской власти территорию», – прокомментировал глава ОГА.

Он отметил, что на КПВВ планируют создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий. Там предусмотрено открыть аптечные пункты, мобильные Центры предоставления административных услуг, юридические приемные и другие объекты.