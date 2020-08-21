Юристы рассказали, как получить пенсию умершего пенсионера

Если умерший пенсионер при жизни не успел получить пенсию, то эти выплаты могут получить его родственники. Об этом процессе рассказали правозащитники «Юридического советника для переселенцев».

«Согласно ч. 1 ст. 52 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, выплачивается вплоть до месяца смерти членам его семьи, проживавшим совместно с пенсионером на день его смерти», – отметили юристы.

За такой выплатой необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда, в котором состоял на учете умерший пенсионер в течение 6-ти месяцев со дня его смерти. Из документов родственнику (ам) необходимо предоставить:

заявление о выплате недополученной пенсии;

паспорт и идентификационный код;

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим лицом;

справку органов местного самоуправления или другой документ, подтверждающий факт совместного проживания с пенсионером на день его смерти (для нетрудоспособных членов семьи документ, удостоверяющий, что они находились на иждивении умершего пенсионера).

«В случае обращения нескольких членов семьи, имеющих право на получение суммы пенсии, которая принадлежала пенсионеру и не была им получена, такая сумма делится между заявителями поровну», – добавили правозащитники.

Вместе с тем, если человек, который обращается за выплатой, не проживал вместе с умершим пенсионером на день его смерти (также в случае, если пенсионер умер на неподконтрольной Украине территории), родственники смогут получить деньги только в порядке наследования. Для этого не позднее 6 месяцев со дня смерти им необходимо обратиться к нотариусу для принятия наследства и в дальнейшем получить свидетельство о праве на наследство.

Для выплаты недополученной пенсии в таком случае необходимо будет предоставить в управление Пенсионного фонда:

заявление о выплате недополученной пенсии;

паспорт и идентификационный код;

свидетельство о смерти;

свидетельство о праве на наследство.

При этом в случае пропуска 6-месячного срока, установленного для вступления в наследство, восстановить его можно только в судебном порядке и при наличии обоснованных причин.

«Если умерший пенсионер не получал пенсию больше 3 лет, управление ПФУ нередко ограничивает выплату лишь 3-мя годами, ссылаясь на ст. 46 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Однако соответствующие ограничения являются незаконными. В этом случае после получения письменного ответа от управления ПФУ следует обращаться в суд», – резюмировали юристы.