Охранял периметр исполкома: В Мариуполе задержали бывшего участника НВФ «ДНР»

В Мариуполе задержали 40-летнего горожанина, который в 2014 году был участником незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Местный житель стал на сторону страны-агрессора и принимал активное участие в содействии беззаконию, царившему в Мариуполе. Гражданин выполнял задание пророссийских боевиков, одним из которых была охрана периметра горисполкома в Мариуполе, который был захвачен незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР"», – говорится в сообщении.

Пограничники и полицейские задержали мужчину в ходе отработки оперативной информации.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»).