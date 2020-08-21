В Минздраве сообщили, что доработали в приложении «Дій вдома»

В приложение «Дій вдома» внесен ряд новых функций. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

Он отметил, что над совершенствованием сервиса «Дій вдома» совместно работают Минцифра, Минздрав, Нацполиция и Госпогранслужба.

«Министерство здравоохранения дало свои предложения по усилению контроля за лицами, которые должны проходить обязательную самоизоляцию, и относительно круга контактных с ними лиц. Так, налажено сотрудничество по обмену данными между ГП "Дія" и Центром общественного здоровья при определении круга контактных с больным COVID-19 человеком. Информация об этих лицах уже начала поступать в ГП. Эти меры вводятся для того, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции через контактных лиц», – сказал Кучер.

Он добавил, что сейчас решается вопрос перевода приложения «Дій вдома» на английский язык для иностранных граждан, прибывающих в Украину из стран «красной зоны».

«Кроме этого, налажен функционал приложения, которое позволяет отправлять сообщения на номера иностранных операторов мобильной связи, чего не было раньше», – продолжил замминистра.

Также предполагается запуск линий поддержки для оперативного информирования граждан по вопросам самоизоляции и работы приложения.

Напомним, что цель сервиса «Дій вдома» – контроль за лицами, которые находятся на самоизоляции. Это люди, которые вернулись из стран с плохой ситуацией по COVID-19, пересекли линию разграничения, а также те, которые были в контакте с больными коронавирусом. Они должны в течение 14 дней оставаться дома в самоизоляции, чтобы отследить появление симптомов возможного заражения и не подвергать опасности заражения окружающих.