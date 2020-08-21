Два-три дня – и пневмония: Елена Зеленская рассказала, как перенесла COVID-19

Жена президента Украины Елена Зеленская поделилась своей историей, как она вместе с сыном переболела коронавирусом. Об этом первая леди рассказала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что известие о болезни стало для нее полной неожиданностью: не было никаких симптомов. Президенту и ближайшему кругу людей, с которыми он находится в постоянном контакте, делают тест на коронавирус раз в неделю, и ее очередной тест оказался положительным.

«Когда я была "на пике" болезни (было три неприятных дня, когда чувствовала себя действительно плохо – ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель), мы узнали, что у моего семилетнего Кирилла также положительный результат теста. Не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью. Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры. С тех пор мы были в больнице вместе, вдвоем нам было веселее», – рассказала Еоена Зеленская о том, как заболел сын.

По ее словам, особенность коронавируса вируса состоит в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня наступает пневмония.

«Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом – высокая температура (около 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг. В общем мое лечение продолжалось две недели. А еще неделю я оставалась в больнице с сыном, который все еще был "положительным"», – поделилась Елена Зеленская.

В целом болезнь и восстановление после нее продолжались более месяца.

Супруга президента добавила, что поборола болезнь и имеет антитела к вирусу, но продолжает носить маску в общественных местах.

«В нашем обществе сейчас действуют особые правила и новые нормы этики. И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно», – подчеркнула первая леди. Она также призвала украинцев не недооценивать опасность коронавируса.

Напомним, 16 июня супруга президента Украины Елена Зеленская была госпитализирована после заражения COVID-19. Ее выписали из больницы 3 июля.