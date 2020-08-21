Сюрреалистично: Металлургам «Л-ДНР» обещают на 20% поднять зарплату

В «Л-ДНР» металлургам с 1 сентября обещают на 20% поднять зарплату. Об этом заявили в управляющей промышленными предприятиями «республик» компании ЗАО «Внешторгсервис»

Речь идет обо всех металлургических предприятиях обеих «республик»:

Алчевский металлургический комбинат («ЛНР»);

Алчевский коксохимический завод («ЛНР»);

Стахановский ферросплавный завод («ДНР»);

Енакиевский металлургический завод («ДНР»);

Макеевский металлургический завод («ДНР»);

Ясиновский коксохимический завод («ДНР»).

В сюжете одного из республиканских телеканалов говорится, что в общей сложности с 1 сентября зарплаты вырастут у более 10 тысяч работников.

«Эти обещания выглядят несколько сюрреалистично, подобно тем "графикам выплат задолженностей" которые публиковались ранее, и следуя которым, на Алчевском меткомбинате, в частности, уже должны были выплатить половину зарплаты за июнь. На деле же, на данный момент, сотрудники завода получили лишь 81% от майской зарплаты», – сообщается в соцсети на канале «Луганский инсайд».

Кроме того алчевцы отмечают, что сегодня утром на АМК началась забастовка, сотрудники отказались приступать к работе.

Местные жители утверждают, что на сегодняшний день ни одному из перечисленных предприятий не начали платить зарплату за летние месяцы.

«Поэтому, на фоне невыплаченных долгов, какие-либо обещания о повышении зарплат выглядят по меньшей мере странно, и воспринимаются рабочими как "вешание лапши на уши". Кроме того, в связи с тем, что в заявлении "ВТС" говорится о том, что "повышение коснется прежде всего высококвалифицированных специалистов", возникает вопрос – кого именно будут подразумевать под "высококвалифицированными специалистами"», – заключает канал «Луганский инсайд».