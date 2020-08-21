Муниципальная няня: Как родителям оформить дополнительную помощь по уходу за ребенком

Родители, которые воспитывают ребенка возрастом до 3 лет, могут получить госпомощь по уходу за счет компенсации услуги «муниципальная няня». Такая помощь выплачивается ежемесячно за каждого ребенка. Ее размер приравнен к уровню прожиточного минимума на детей в возрасте до 6-ти лет, установленного на 1 января. В 2020 году это 1779 грн на одного ребенка. Об этом сообщают правозащитники «Юридического советника для переселенцев».

В соответствии с Постановлением Кабмина от 30.01.2019 № 68 получить компенсацию могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые одновременно отвечают следующим требованиям:

являются родителями (усыновителями), опекунами ребенка до 3 лет, кроме родителей-воспитателей детских домов семейного типа, приемных родителей, если они получают денежное обеспечение в соответствии с действующим законодательством;

на законных основаниях проживают на территории Украины;

з аключили договор об осуществлении ухода за ребенком до трех лет с «муниципальной няней».

«Согласно этому же постановлению, муниципальной няней может быть любое физическое лицо-предприниматель (КВЭД 97.00, ОКВЭД 88.91), а также юридическое лицо, предоставляющее услугу по уходу за детьми (КВЭД 78.20, ОКВЭД 85.10), кроме государственных и коммунальных учреждений дошкольного образования», – отмечают юристы.

Ограничений по родственных связей между «муниципальной няней» и ребенком нет, поэтому предоставлять услугу ухода за ребенком могут его родственники – например, бабушки, дедушки, родные тети, которые зарегистрированы как ФЛП и имеют необходимые КВЭДы.

Для оформления помощи родителям / опекунам в течение месяца после заключения договора с «муниципальной няней» нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства и предоставить следующий пакет документов:

заявление о предоставлении компенсации услуги «муниципальная няня»;

заявление о перечислении средств для компенсации услуги «муниципальная няня» с указанием счета в учреждении банка;

копию договора между получателем услуги «муниципальная няня» и муниципальной няней;

документы, подтверждающие расходы на оплату муниципальной няни услуги «муниципальная няня» (чек, расчетная квитанция, выписка из банковского счета);

копию свидетельства о рождении ребенка;

копию паспорта получателя компенсации услуги «муниципальная няня» с данными о фамилии, имени и отчество, дату его выдачи и место регистрации;

копию документа, удостоверяющего проживания на территории Украины (для иностранца и лица без гражданства);

копию идентификационного кода;

копию решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

Соответствующие документы можно подать как в бумажном, так и в электронном виде через сайт e-nanny.ioc.gov.ua. «В последнем случае они должны быть подписаны электронной цифровой подписью получателя компенсации услуги "муниципальная няня" или его электронной подписью в виде BankID», – уточнили юристы.

Компенсация услуги «муниципальная няня» назначается на срок осуществления ухода за ребенком до 3 лет, определенной в договоре с «муниципальной няней», и осуществляется ежемесячно на основании представленных получателем услуги до 5 числа месяца документов, подтверждающих расходы на оплату «муниципальной няни».