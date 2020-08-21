Почти 800 убитых и раненых, 300 попали в плен: В Офисе генпрокурора обнародовали выводы о трагедии в Иловайске

Согласно выводам экспертов и комплексу иных полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске на Донетчине в 2014 году, является военная агрессия Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в опубликованных сегодня, 21 августа, Офисом генерального прокурора Украины результатах исследования обстоятельств Иловайской трагедии.

«В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент силы ВС РФ состояли из 9 батальонно-тактических групп: 3 500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов», – говорится в документе.

Согласно информации прокуроров, силы ВСУ и подразделений противника различались в десятки раз.

«В соответствии с установленными данными, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ составляло: личный состав – 1 к 18; танки – 1 к 11, бронетехника – 1 к 16; артиллерия – 1 к 15, «Грады» – 1 к 24», – сказано в выводах правоохранителей.

Уже 24–25 августа батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение противника.

26–28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам.

«Однако 29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции с 1949 года российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками во время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево (после переименования – Кальмиусское – ред.), Чумаки, Новодворское, Агрономическое, Многополье, Червоносельское, Осиновое, Новокатериновка Донецкой области», – констатировали в Офисе генпрокурора.

Кроме того, были установлены факты расстрела украинских раненых бойцов.

«В указанный период времени и месте, по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение ст. ст. 2, 12 Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949, российские военнослужащие и подконтрольные им иррегулярные незаконные вооруженные формирования совершили убийства раненых украинских военнослужащих, которые в результате полученных травм не сопротивлялись», – говорится в выводах об обстоятельствах трагедии.

Таким образом, были убиты 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен.

В Офисе генпрокурора добавили, что «по результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 "министр". Указанные лица объявлены в розыск».

В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, из них 3 военнослужащих ВС РФ.

В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска.