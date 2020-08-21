Когда закончится пандемия коронавируса: ВОЗ назвала сроки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передет «РБК – Украина».

В ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.

«У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года», – заявил глава ВОЗ.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года. По состоянию на 21 августа пандемия охватила более 200 стран и территорий, в мире выявлено 22 862 465 заболевших и 797 117 умерших. Выздоровели 15 517 694 пациентов.

В Украине с начала пандемии на 21 августа зарегистрированы 100 643 заболевших COVID-19, из них 2207 человек умерли, 51 078 пациентов выздоровели.