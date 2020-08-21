Учат детей работать и зарабатывать: В сельской школе Донетчины уроки проводят в своих теплицах (Фото)

В школе села Николаевка (Черкасская ОТГ, Донецкая обл.) уроки биологии проходят в собственных теплицах. Дети уже второй год выращивают овощи, зелень, рассаду, цветы. Они уже сами зарабатывают и учатся социальному предпринимательству, передает «Вільне радіо».

Агрохаб «Росток» обустроили в 2-х теплицах и кабинете труда.

Сначала думали об одной теплице, деньги на нее собирали через интернет. Планировали собрать 25 тыс. грн и получить столько же от партнеров проекта. «Но 48 тыс. грн прислал гражданин США. За год до этого я была в волонтерском лагере БУР, в котором познакомилась с группой американцев. Один из знакомых увидел в интернете наши публикации о сборе денег на проект и направил эти средства. Поскольку мы собрали вдвое больше, чем было необходимо, то получили еще 1 теплицу», – вспоминает инициатор этого проекту, преподаватель математики и физики Дарья Богданова.

За собранные средства кроме теплиц закупили грунт, лотки, люминесцентные лампы, семена, садовые инструменты, а также микроскопы и компостер.

В части кабинета труда установили лотки с лампами для подсветки – там выращивают зелень и овощи осенью и зимой. А в теплицах в конце зимы начинают высаживать рассаду овощей и цветов.

«В октябре начинается высадка в помещении, в лотках, до нового года это в принципе вырастает, и зимой мы собираем зелень, лук, огурчики. Затем выращиваем рассаду (цветов, перца, помидоров, капусты), которую высаживаем в конце марта в теплицу. В этом году также высадили в открытом грунте кусты смородины и крыжовника», – говорит Дарья Богданова.

Две теплицы находятся на школьном дворе, в 10 метрах от основного здания. Они арочного типа отечественного производства, из прозрачного пластика. Поливают растения из шлангов, которые протягивают из здания школы. Вода в школе из сельской скважины. Черкасский поссовет согласился внести свой вклад – оплачивает воду и электричество, что используют школьники для полива и подсветки растений. Двор школы – под наблюдением видеокамер, также за школой и территорией следит охранник.

«Детям очень интересно, они с радостью ждут того момента, когда нам уже надо высаживать рассаду, поливать ее. Непосредственно этим с детьми занимается учитель биологии», – рассказывает Дарья Богданова.

Выращенные растения дети потом подробно исследуют. «Мы также закупили 2 микроскопа, и дети изучают растения на уроках биологии, они исследуют: когда проросло семя, правильно ли они посадили. То есть идет и научная работа, но на практике. Не просто в учебнике прочитали, но собственноручно вырастили, проследили, потом сели съели свой собственный урожай», – говорит учительница.

В теплицах начинают работать дети с 5 класса. В школе учатся только до 9 класса, всего здесь до 70 учеников. Также иногда летом приходят и студенты – выпускники этой школы.

«Бывает и такое, что мы приходим сюда и на выходные, если надо поливать много. Иногда остаемся после уроков, если есть работа. Недавно тоже приходили – собирать урожай, хотя и в отпуске находимся, но периодически приходим», – продолжает Дарья.

Часть урожая идет на продажу. «Мы проводим ярмарки. В прошлом году, хотя и небольшое количество высадили, у нас раскупили всю рассаду и цветы. Поэтому в этом году мы посадили очень много, и жители нашего села и ОТГ в целом скупили рассаду цветов, помидоров, перца, и мы сами покупаем, и все знакомые», – отмечает учительница.

И добавляет: местные жители уже привыкли к школьной агропродукции и ждут школьную рассаду весной. А те цветы, которые остались в теплице весной этого года, уже подарили громаде: разбили 3 клумбы на территории села.

Заработанными деньгами дети распоряжаются сами, за 2 года заработали около 10 тыс грн. «Возможно, часть новых средств пойдет на развитие проекта. Детей поощряем таким образом, чтобы они правильно использовали эти средства, чтобы не тратили их направо и налево», – поясняет Дарья.

Но цель именно зарабатывать школьники не ставят. Учителя хотят развивать агрохаб и создать здесь социальное предпринимательство. «Чтобы это было официально, это будет некоммерческая форма предпринимательства. Будет определенная документация, не будет наличности, а будет счет, на который средства будут поступать. Это позволит выращивать рассаду на заказ и реализовывать ее партиями», – делится планами Богданова.

Так дети смогут учиться предпринимательству и основам управления уже в своей сельской школе.

Коллеги из других школ громады интересуются опытом Новониколаевки, но пока никто из них не начал что-то подобное у себя.