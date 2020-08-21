Политолог рассказал, в чем опасность заявлений Кравчука по Донбассу

Некоторые заявления главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука несут опасность для переговоров. Такое мнение высказал политолог Алексей Гарань, передает «Украина 24».

«В чем опасность заявлений Кравчука? Он говорил о том, что можно выйти на какой-то прямой диалог, он и Фокин, с представителями "гражданского общества" в ОРДЛО. Можете себе представить гражданское общество в Донецке, неподконтрольное боевикам? И они едут на, условно говоря, консультации с украинской стороной. Я не могу. Но Кравчук об этом почему-то говорит», – сказал Гарань.

Также политолог отметил, что Витольд Фокин, экс-премьер Украины и представитель в ТКГ, тоже делал неоднозначные заявления.

«То, что Фокин наговорил о "народе Донбасса", оправдывал аннексию Крыма тем, что там будут американские авианосцы, – отдельная история. Я вижу опасные вещи вокруг этих переговоров. Вопрос: готовы ли на Банковой идти на некоторые уступки? Мы до сих пор не увидели текста перемирия, никто его не видел, кто его подписал и в каком качестве?», – сказал Алексей Гарань.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук азявил, что будут предложены варианты формата переговоров с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.