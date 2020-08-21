Выдавливает стены: В Славянске у 9-этажки едет крыша (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) на крыше одной из 9-этажек сместилась железобетонная плита перекрытия. Жители говорят, что весь дом у них «музыкальный» – слышно, как трещат стены.

Трещины идут по стенам квартир, особенно это касается верхних этажей – здесь даже некоторые окна уже не открываются.

Коммунальщики признают аварийное смещение плиты. Чтобы крыша не «ехала» дальше, установили деревянные подпорки на техническом этаже, а крышу залили бетоном, чтобы хоть немного закрепить дом. На этом деньги закончились.

«Лопнули две плиты в месте соединения со стеной. Очевидно, они были с браком уложены строителями. Шло время, шло движение здания, и на слабом месте они обе треснули и начали опускаться по стене. Они опускаются и своим весом давят на стены, и пытаются стену выдавить на улицу», – поясняет директор управляющей компании «Лира ЛТД» Леонид Батрак.

В этом доме – 216 квартир. По закону, они сами могут решать, на что использовать деньги квартплаты. «Спрашиваем у них: вы согласны, чтобы мы из текущих платежей взяли деньги и оплатили хотя бы экспертизу? Люди сказали – нет, так как деньги нужны на текущие работы по поддержанию дома. Если бы речь шла о 2-5 тысячах гривен, то жители дали бы добро. А если сумма большая, то они не согласны», – продолжил Батрак.

Из городского бюджета могут выделить деньги на ремонт крыши. Но только при наличии экспертизы. Поэтому жителям последних этажей придется либо самим ее оплатить, или договариваться с соседями, чтобы они разрешили использовать коммунальные средства.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТРК Донбас Онлайн»