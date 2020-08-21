В Бахмуте подтвердили коронавирус у ранее умершего мужчины

В Бахмуте (Донецкая обл.) подтвердили коронавирус у мужчины, который скончался 19 августа. Сегодня, 21 августа, пришли результаты его теста. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Бахмутского городского совета.

Так, 19 августа в инфекционном отделении Многопрофильной больницы интенсивного лечения г. Бахмут скончалось 2 человека:

жительница Краматорска (59 лет) с подтвержденным диагнозом COVID-19;

35-летний житель Бахмутской городской объединенной территориальной громады, который был прописан в другом городе.

У мужчины было подозрение на коронавирус, но на момент смерти результатов ПЦР-теста еще не было. «Сегодня был получен положительный ПЦР-тест», – отметили в управлении.

С начала карантина на территории Бахмутской ОТГ зарегистрировано 44 подтвержденных случая COVID-19, из них:

6 медицинских работников;

4 ребенка.

Выздоровели – 35 человек, скончалось – 3 человека, продолжают лечение – 6 человек.

Если говорить о Краматорске, то здесь у 124 жителей диагностировали коронавирус, двое из них умерли.