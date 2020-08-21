На пути из «ДНР»: В Бахмуте появился первый масштабный мурал (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) на одной из многоэтажек нарисовали яркий мурал. Вместо серых блоков панелей теперь изображение мужчины с мальчиком на плечах. Вскоре подобным рисунком должны украсить и соседнее здание, «Вільне радіо».

Пока готов только один из двух арт-объектов. Его нарисовали на 9-этажке у Сквера освободителям Донбасса, это конечная остановка троллейбуса №6. Увидеть рисунок можно просто из окна электротранспорта.

На доме рядом – эскиз еще одного мурала. Он пока черно-белый, но уже можно разглядеть очертания женщины с девочкой на руках.

Люди, которые проходят мимо, останавливаются, чтобы рассмотреть новое украшение города. Мы спросили, какие эмоции у них вызывают изображения.

Жители отмечают выгодность локации, т.к. дома находятся на въезде в город. «Очень хорошо, а еще красивее, если смотреть издалека – так видишь картину полностью. Детям очень нравится. Я надеюсь, что здесь свалки больше не будет. Въезд в Бахмут – это фактически лицо нашего города. Откуда бы ни ехали, хоть бы и из "ДНР" – люди видят, что что-то делается для города, жизнь продолжается», – говорит Руслан, который живет как раз в доме, где рисуют второй мурал.

«Ежедневно прохожу мимо этого дома, когда иду в гараж. Интересно было наблюдать, как рисовали, а теперь буду наслаждаться готовой работой. Приятная картина, глаз радуется», – делится бахмутчанин Владимир Григорьевич.

«Мне нравится, ярко. Нарисовано качественно. Посмотрим, как солнце и дождь будут действовать на краску. Хотелось бы, чтобы второй мурал был столь же хорош, как и этот», –говорит горожанка Елена.

Создавались картины на бахмутских высотках за спонсорские средства. Рисовать счастливую семью взялась компания KAILAS-V. В ее портфолио – масштабные портреты актера Леонида Быкова, певца Андрея Скрябина, историка Михаила Грушевского и еще десятки рисунков, которые украшают здания по всей Украине и за рубежом.

Тематика бахмутских муралов – «Общество счастливых людей» и «Бахмут – город открыт для добра».

Напомним, что Бахмут – один из ближайших к линии разграничения крупных городов. Поэтому он пользуется популярностью у жителей неподконтрольной украинской власти территории Донетчины. Из «ДНР» до карантина сюда приезжали, прежде всего, «пенсионные туристы», чтобы пройти идентификацию в «Ощадбанке», посетить ведомства, больницы, воспользоваться услугами и приобрести необходимые товары.