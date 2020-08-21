День рождения в блиндаже: Боец ВСУ выстрелил в своего побратима

В Волновахе (Донецкая обл.) состоялся суд над контрактником ВСУ, который случайно выстрелил из автомата в грудь сослуживцу. Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, передают «Донецкие новости».

В судебном решении сообщается, что младший сержант – уроженец села Порик Винницкой области – служит по контракту в ВСУ с 15 апреля 2014 года. С 2017 года он является командиром отделения разминирования инженерно-саперной роты в военной части А1927. С 2018 года их военная часть дислоцируется в зоне проведения Операции Объединенных сил.

В августе 2018 года воинскую часть направили в район пгт Мерное Волновахского района, где бойцы охраняли блиндаж, расположенный у автодороги сообщением «Мерное – Гранитное». Данный блиндаж готовили к подрыву.

22 сентября 2018 года младший сержант во время несения службы решил отпраздновать свой день рождения. Праздновали прямо в блиндаже, начали торжество в 14:00. Помимо именинника здесь были его сослуживец солдат (сапер-гранатометчик), два бойца Нацгвардии, а также 4 гражданских. День рождения проходил с алкоголем.

Уже подвыпив, солдат попросил покинуть блиндаж нацгвардейцев и гражданских лиц. Он пояснял, что объект готовится к подрыву, и при его охране здесь не должно быть посторонних. На его предложение никто не отреагировал. Тогда солдат решил припугнуть гостей, и таким способом заставить всех разойтись. Он взял автомат АКС-74 (автомат Калашникова) и сделал 15 выстрелов по стенам помещения.

Примерно в 20:00 он вышел из блиндажа на улицу, где к нему подошел именинник. Младший сержант приказал солдату отдать автомат. Тогда рядовой развернул оружие рукояткой в сторону сержанта, а дулом – к себе.

Однако к этому времени и именинник был пьян. И по неосторожности в момент, когда забирал автомат, нажал на спусковой крючок. Произошел выстрел, пуля попала в грудь солдата. Ранение оказалось сквозным, тем не менее, были сломаны два ребра, ключица, задета лопатка. Солдат потерял много крови, но медикам его удалось спасти.

Младшего сержанта же судили за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст.128 УК Украины (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

На суде он свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Также он обязался возместить все расходы (35 249 грн) на лечение пострадавшего.

При вынесении приговора суд отметил, что совершенное «уголовное правонарушение… является преступлением небольшой тяжести». И в итоге, младшего сержанта приговорили… к 240 часам общественных работ.

Также он должен оплатить 6 578 грн за проведение судебных экспертиз:

572 грн – дактилоскопическая экспертиза;

5 434 грн – две баллистических экспертизы;

572 грн – химическая экспертиза.

Приговор Волновахского районного суда был вынесен 4 августа 2020 года. В Едином государственном реестре судебных решений он был обнародовали 17 августа.