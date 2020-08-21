Наступит день, когда «Динамо» и «Шахтер» сойдутся на «Донбасс Арене», – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что наступит момент, когда «Шахтер» с «Динамо» вновь сойдутся в дерби в украинском Донецке, на стадионе «Донбасс Арена». Об этом он сегодня, 21 августа, написал в Facebook.

«Вчера в моем родном Кривом Роге произошло радостное событие, которое люди ждали 7 лет, – свое существование возродил футбольный клуб "Кривбасс". Я искренне желаю ему успехов и побед! Не потому, что это команда из моего родного города. А потому, что каждому региону Украины крайне необходимо как можно больше поводов для радости и гордости», – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что спорт также способен объединить нацию. «Спорт, в частности футбол, решает эту задачу», – уточнил президент.

Глава государства отметил, что «мы сделаем все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало настоящим праздником для людей». Чтобы новыми победами на высшем уровне болельщиков радовали команды из разных регионов.

«И чтобы такое понятие, как "клубы-переселенцы", навсегда исчезло из употребления. И наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене", в украинском, мирном и спокойном Донецке», – заключил президент.