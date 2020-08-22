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Сводка из зоны ООС за 21 августа: Версии сторон конфликта

22.08.20 09:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В течение прошедших суток в зоне проведения Операции Объединенных сил сохранялся «режим тишины».

«21 августа обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности наших подразделений. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было», – говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил.

В «ДНР» подтверждают, что вчера на линии фронта было тихо. Также в «республике» опубликовали графики нарушений режима прекращения огня с 15 по 21 августа, таких зафиксировали 3 за неделю.

В «ЛНР» также заявляют о сохранении условий перемирия.

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