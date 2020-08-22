Замахнулись на всю область: Мастера из Краматорска год вышивали сорочки для новорожденных (Видео)

300 вышитых сорочек мастера из Краматорска передали малышам Донетчины. Готовили одежду к акции «Рожденные в вышиванках» с прошлого года. В этом году из-за карантина ее провели на 3 месяца позже, приурочив ко Дню Флага и Дню Независимости Украины.

Вышивкой почти год занимались 32 мастера. Например, Галина Полянская выполнила узор на 102 распашонках. «Старалась делать разные, и для девочек, и для мальчиков. Я меня такое правило – как села вышивать, так и не встаю, пока не закончу. Все это на счастье, на судьбу ребеночку», – говорит она.

Изготавливали сорочки и мужчины. Например, Максим Полненький вышил десяток их. Он приобщается к акции уже второй год. «Мне, наверное, 5 гигабайтов вариантов узоров мне скинули. И я только выбирал. К акции подключил и свою дочку, так что это почти семейный подряд», – рассказывает Максим.

21 августа 200 сорочек передали врачам 10 роддомов северной части Донетчины (Бахмут, Торецк, Мирноград, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Селидово и пгт. Великая Новоселка). Еще около 90 на днях повезут в Мариуполь и Волноваху.

«У нас количество родов – примерно 8 в сутки. Думаю, что вышиванок нам хватит на всех деток. Ими будем поздравлять родившихся 23 и 24 августа. Наверное, в родзале это делать не совсем корректно, т.к. мамочки уставшие. А как только они придут в себя, и будут готовы воспринимать эмоции помимо рождения детей, конечно, мы их поздравим», – отметила директор Перинатального центра Краматорска Светлана Хомченко.

Акцию «Рожденные в вышиванках» на Донетчине организовывают 4-й год, но раньше ее проводили в мае ко Дню вышиванки. «Первые 2 года мы работали только в Краматорску. В прошлом году мы уже охватили 4 города – Краматорск, Славянск, Дружковка, Торецк. В этом году решили замахнуться на всю область. За год мы вышили до 400 распашонок, сейчас передаем 292», – рассказала глава украинского языкового клуба «Файно» Оксана Муравлева.

Акция «Рожденные в вышиванках» в этом году объединила всю Украину – ткань для вышиванок передавали из Львовщины, а также временно неподконтрольной Ясиноватой. Новорожденные малыши получат вышиванки, книги и символические наборы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»