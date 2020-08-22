На что обратить внимание: Банкир рассказала, как получить ипотеку под 10% (Видео)

В рамках программы «Доступная ипотека» государственные и частные банки предлагают займы на жилье под 10% годовых. Об этом рассказала Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.

В программе участвуют 5 банков. По словам Коробковой, уже выдано 167 таких кредитов на общую сумму 86 млн грн. Количество заявок постоянно растет.

Займы выдаются в гривне. «У нас после кризиса 2008 года кредиты в иностранной валюте вообще запрещены, выдаются только в национальной валюте – то есть в гривне. Поэтому здесь альтернатив особых нет. И сейчас, в связи с макрофинансовой стабильностью, со снижением процентов, можно взять ипотеку под 10%. Раньше это было мечтой», – сказала она.

Коробкова пояснила выгоды от ипотечной формы кредита: «Сама выгодность – понятие относительное. Потому что здесь нужно рассматривать все факторы. Если речь идет о решении жилищного вопроса – осуществить мечту о покупке квартиры или дома, но денег не хватает – ипотека как раз для таких случаев. Главная выгода – квартирой ты пользуешься уже сейчас, а выплачиваешь за нее примерно 10 лет».

По словам эксперта, сейчас опасности со стороны банков нет. «Банковская система у нас сейчас чистая, прозрачная. Все знают, кто конечные собственники банков. Банковской системе наоборот сейчас не хватает качественных клиентов, в том числе и заемщиков», – отметила она.

«Понятно, что когда берется ипотечный кредит, – это серьезная сумма. И к этому шагу нужно подойти со всей ответственностью. Нужно выбрать для себя наиболее выгодные условия… Но я выступаю агитатором ипотеки, потому что сейчас условия в стране для такого шага достаточно хорошие», – дополнила Коробкова.

Она пояснила, что у банков для ипотеки основное условие, чтобы заемщик имел официальный доход. «И чтобы после того, как возьмется ипотека, у клиента было достаточно средств на привычный образ жизни. Например, привык он тратить 10 тыс. грн в месяц на питание, транспорт и пр. – чтобы у него эта сумма оставалась даже при ипотеке. Если он всю официальную зарплату тратит на погашение кредита, то такой заем в определенный момент может стать проблемным», – сказала банкир.

Также нужно учесть, что у человека должна быть сумма для первоначального взноса. «Банки сейчас подстраховываются и без первоначального взноса ипотеки не выдают. Для них важен момент, что заемщик сам насобирал какую-то сумму. То есть это совместный проект, а не то, что банк полностью дает все деньги. Сейчас первоначальный взнос – от 20%. Средний чек кредита, который сейчас берут украинцы под квартиры, – 500 тыс. грн. То есть 100 тыс. грн (20%) человек должен собрать сам», – детализировала Коробкова.

Если рассматривать нынешнюю ситуацию. Допустим, семья взяла ипотеку на 10 лет. Но спустя 2 года наступила всемирная пандемия, введен карантин и по факту очень много украинцев остались без работы. В такой ситуации у заемщиков есть господдержка, которая защищает от конфискации квартиры. «Когда начался карантин, наш парламент принял закон о кредитных каникулах на период карантина. Более того, банки всегда выступают за диалог со своими клиентами, потому что так им проще понимать состояние дел у клиента, чем потом заниматься взыскиванием квартир, а потом их реализацией. Потому что банки – это не агентства недвижимости, они работают с деньгами. Поэтому им намного важнее диалог с клиентом и понимание этих клиентов», – пояснила эксперт.

Перед тем, как взять ипотеку, Коробкова советует внимательно изучить условия договора. «Обращайте внимание на условия, на итоговый процент. Сейчас, слава богу, уже в договорах не пишут "мелким шрифтом". Договоры сейчас достаточно понятны. Но обращайте внимание на такие условия в нем: когда пересматривается процентная ставка или она фиксируется на весь срок кредита, период кредита (в основном, от 10 до 20 лет), сколько заемщик будет платить каждый месяц. Вот это основные моменты», – детализировала банкир.

«Сейчас в программе участвуют 5 банков. Но я не исключаю, что в дальнейшем будет запущена именно государственная программа по ипотеке под 10%. И тогда большее количество украинцев смогут воспользоваться доступным жильем», – заключила она.

Напомним, что ранее банки выдавали ипотеку под 22-25%. Предполагается, что по программе «Доступная ипотека» к концу года банки-участники выдадут 3 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»