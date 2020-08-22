Коронавирус за сутки: На Донетчине скончался мужчина, в «ДНР» – три летальных случая

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области обнаружили еще 32 новых больных COVID-19, в «ДНР» – 45.

На подконтрольной Донетчине зафиксирована смерть 35-летнего жителя Бахмута. Как сообщалось ранее, мужчина умер 19 августа, но результат ПЦР-теста пришел лишь 21 августа. Это 17-я смерть от коронавируса в регионе.

Как информировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, в пятницу из 32 новых пациентов – один ребенок:

12 – в Краматорске (мужчины 45, 62, 35, 59 и 56 лет, женщины 40, 59, 46, 21, 83, 41 и 21 года);

4 – в Мариуполе (мужчины 55, 59 и 63 лет женщина 65 лет);

3 – в Славянске (мужчина 70 лет, женщины 33 и 38 лет);

3 – в Угледаре (9-летний мальчик, женщины 37 и 43 лет);

3 – в Мангушском районе (человек 67 лет, женщины 34 и 67 лет);

2 – в Бахмуте (мужчина 35 лет, женщина 78 лет);

2 – в Волновахском районе (мужчины 54 и 82 лет);

2 – в Славянском районе (мужчина 37 лет, женщина 58 лет);

1 – в Мирнограде (женщина 63 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области по состоянию на 22 августа подтверждены 1216 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 917 человек;

на лечении – 282 пациентов;

летальных случаев – 17.

В «ДНР» за сутки выявлено 45 случаев заболевания COVID-19, из них 11 медицинских работников. Как сообщает «минздрав ДНР», также в «республике» зафиксированы 3 летальных случая – женщина в возрасте 81 года и два мужчины в возрасте 63 и 77 лет.

Выздоровели 9человек

Всего по состоянию на 10:00 22 августа в «ДНР» – 2292 случая COVID-19, из них: