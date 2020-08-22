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Коронавирус за сутки: На Луганщине 7 новых заболевших

22.08.20 11:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На подконтрольной Украине части Луганщины за сутки зафиксировано 7 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает Луганская облгосадминистрация.

География выявленных заболеваний по области:

  • город Северодонецк – 5 человек (4 из круга ранее определенных контактных лиц, 1 госпитализирован с пневмонией);
  • Краснодонский район – 1 (из круга ранее определенных контактных лиц);
  • Троицкий район – 1 (больной ОРВИ с тяжелым течением).

С начала пандемии по состоянию на 22 августа на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 233 человек, из них:

  • выздоровели – 150 (за последние сутки – 8);
  • лечатся – 82 (35 – в стационаре, 47 – амбулаторно);
  • смертельные случаи – 1.

Напомним, что в «ЛНР» по состоянию на 21 августа 640 случаев COVID-19 (605 пациентов выздоровели, 17 – скончались).

По состоянию на 22 августа, на Донетчине – 1 216 случаев (выздоровел 917 пациент, летальных случаев – 17), в «ДНР» – 2292 случая COVID-19 (выздоровели 1125 человек, летальных случаев – 127).

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