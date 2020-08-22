COVID-19: В Украине за сутки – плюс 2328 больных

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2328 новых случаев коронавирусной болезни COVID–19. Выписаны 657 пациентов. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает Министерство здравоохранения.
С начала пандемии всего в стране подтвержден 102 971 случай COVID–19, из них 2 244 летальные, 51 735 пациентов выздоровели.
В разрезе регионов:
- Винницкая область – 3553 случая;
- Волынская область – 5052 случая;
- Днепропетровская область – 1932 случая;
- Донецкая область – 1215 случаев (по данным Донецкой облгосадминистрации – 1 216);
- Житомирская область – 2734 случая;
- Закарпатская область – 6885 случаев;
- Запорожская область – 1287 случаев;
- Ивано-Франковская область – 7631 случай;
- Кировоградская область – 756 случаев;
- г. Киев – 11507 случаев;
- Киевская область – 4881 случай;
- Львовская область – 12 965 случаев;
- Луганская область – 232 случая (по данным Луганской облгосадминистрации – 233);
- Николаевская область – 938 случаев;
- Одесская область – 5788 случаев;
- Полтавская область – 636 случаев;
- Ровенская область – 8383 случая;
- Сумская область – 1145 случаев;
- Тернопольская область – 4507 случаев;
- Харьковская область – 7324 случая;
- Херсонская область – 332 случая;
- Хмельницкая область – 1904 случая;
- Черновицкая область – 8713 случаев;
- Черкасская область – 1248 случаев;
- Черниговская область – 1423 случая.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 августа на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 216 случаев COVID-19 (выздоровел 917 пациент, летальных случаев – 17), Луганской области – 233 случая (выздоровели 150 чел., скончался – 1).
В «ДНР» – 2 292 случая COVID-19 (выздоровели 1125 чел., летальных случаев – 127). В «ЛНР» (на 21 августа) – 640 случаев COVID-19 (605 пациентов выздоровели, 17 – скончались).