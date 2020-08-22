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COVID-19: В Украине за сутки – плюс 2328 больных

22.08.20 12:04
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2328 новых случаев коронавирусной болезни COVID–19. Выписаны 657 пациентов. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает Министерство здравоохранения.

С начала пандемии всего в стране подтвержден 102 971 случай COVID–19, из них 2 244 летальные, 51 735 пациентов выздоровели.

В разрезе регионов:

  • Винницкая область – 3553 случая;
  • Волынская область – 5052 случая;
  • Днепропетровская область – 1932 случая;
  • Донецкая область – 1215 случаев (по данным Донецкой облгосадминистрации – 1 216);
  • Житомирская область – 2734 случая;
  • Закарпатская область – 6885 случаев;
  • Запорожская область – 1287 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 7631 случай;
  • Кировоградская область – 756 случаев;
  • г. Киев – 11507 случаев;
  • Киевская область – 4881 случай;
  • Львовская область – 12 965 случаев;
  • Луганская область – 232 случая (по данным Луганской облгосадминистрации – 233);
  • Николаевская область – 938 случаев;
  • Одесская область – 5788 случаев;
  • Полтавская область – 636 случаев;
  • Ровенская область – 8383 случая;
  • Сумская область – 1145 случаев;
  • Тернопольская область – 4507 случаев;
  • Харьковская область – 7324 случая;
  • Херсонская область – 332 случая;
  • Хмельницкая область – 1904 случая;
  • Черновицкая область – 8713 случаев;
  • Черкасская область – 1248 случаев;
  • Черниговская область – 1423 случая.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 августа на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 216 случаев COVID-19 (выздоровел 917 пациент, летальных случаев – 17), Луганской области – 233 случая (выздоровели 150 чел., скончался – 1).

В «ДНР» – 2 292 случая COVID-19 (выздоровели 1125 чел., летальных случаев – 127). В «ЛНР» (на 21 августа) – 640 случаев COVID-19 (605 пациентов выздоровели, 17 – скончались).

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