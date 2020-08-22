Шесть лет назад Фонд Рината Ахметова отправил на Донбасс первую автоколонну с гуманитарной помощью

Шесть лет назад, 22 августа 2014 года, из Днепропетровска в Мариуполь отправилась первая автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова с гуманитарной помощью жителям Донбасса. 60 фур везли продукты питания, детские наборы, средства гигиены для мирных граждан, живущих в зоне вооруженного конфликта. С тех пор гуманитарная помощь населению Донбасса стала регулярной, ее ежемесячно получали тысячи мирных граждан, проживающих в прифронтовой зоне. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает пресс-служба Фонда.

В Мариуполе работал крупнейший логистический центр Гуманитарного штаба. Помощь отправлялась в более чем 100 населенных пунктов «серой зоны». В отдаленные села, города и поселки ее доставляли мобильные бригады выдачи. Свыше 5 тысяч волонтеров приняли участие в работе Гуманитарного штаба – водители, фасовщики, операторы «горячей линии», психологи и др.

«Фонд стал другом нашей семьи», – сказала многодетная мама Наталья Андриенко из Авдеевки.

Младшего сына Эльдара она родила после начала вооруженного конфликта. После ухода в декрет семье выживать стало сложно, и помощь Фонда Рината Ахметова была для Натальи бесценной. История семьи Андриенко – одна из миллиона людей, которым помог Штаб.

За 6 лет работы Гуманитарного штаба на Донбасс было отправлено:

329 автоколонн,

6720 машин.

134,4 тысячи тонн продуктов.

Всего за годы конфликта Фонд Рината Ахметова выдал жителям Донбасса 12,5 миллионов наборов выживания.

«Для каждого человека, которому Фонд оказывал помощь, она была условием выживания. Гуманитарный Штаб Рината Ахметова спас более миллиона жизней и фактически предотвратил гуманитарную катастрофу на Донбассе. Что важно – вместе с помощью Фонд приносил людям надежду. Благодаря поддержке люди знали, что их не бросили один на один с бедой. Это та помощь, которая давала каждому силу и точку опоры», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.