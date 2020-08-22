В Киеве обновили стену Стену памяти Героев, погибших на Донбассе (Видео)

В Киеве на Михайловской площади обновили Стену памяти Героев, погибших на Донбассе. Война продолжается, поэтому там до сих пор появляются новые фотографии, передает «5 канал».

Последний раз Стену обновляли в 2018-м, а уже недавно фотографии павших героев доклеивать было негде. Здесь погибшие за Украину военнослужащие, добровольцы, добавили и нескольких гражданских. Теперь здесь размещены почти 4,5 тыс. фотографий мужчин и женщин.

«Добавили фото, которые были ранее пропавшие без вести, но сейчас они уже есть. Также добавилось около 9 волонтеров, гражданские люди», – говорит священник ПЦУ Сергей Дмитриев.

Кроме того, обновили и название. Ведь раньше не указывалось, что это российско-украинская война. Теперь такие слова содержатся в заголовке – «Памяти павших защитников, погибших в российско-украинской войне».

По словам организаторов, Стену создали без бюджетных средств. Помогали только общественные организации, волонтеры и Православная церковь Украины.

Открытие обновленной Стены памяти собрало десятки людей. Пришли и матери погибших. Татьяна среди сотен других показывает фото сына. Ее Андрей погиб в 2014-м в боях под Луганском.

«Благодарны, потому что это единственное место, куда можно прийти, положить цветы, поплакать, помянуть», – рассказывает Татьяна Аболмасова, мать погибшего Андрея Аболмасова.

Помянуть героев пришли и боевые побратимы. «Пока мы помним, до тех пор они и живы. Мы всегда, когда находимся где-то рядом, подходим сюда. Мы здороваемся, как с живыми, подходим к Стене и говорим: "Привет, казаки"», – говорит ветеран АТО Сергей Федин.

«Это пантеон, мимо которого ты идешь и видишь глаза, здесь слишком много глаз, тех, кто погиб, но они среди нас. Здесь гораздо больше близких людей, чем сейчас у меня среди живых», – рассказывает Алексей Сокол, доброволец, ветеран АТО, сержант ВСУ.

Впоследствии здесь должен появились терминал, который позволит быстрее отыскать, где именно размещена фотография павшего на стене памяти. «Все обозначено строками, пронумеровано, благодаря этим координатам можно найти человека», – говорит Павел Нетесов, руководитель поисковой группы ОО «Цитадель».

А пока под стены Михайловского монастыря люди приносят подсолнухи – современный символ войны на востоке и Дня памяти защитников, который Украина будет отмечать уже 29 августа.