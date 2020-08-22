Купила леща: В Северодонецке женщина заразилась ботулизмом (Видео)

В Северодонецке зафиксирован случай ботулизма. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Луганской области.

17 августа местная жительница купила вяленого леща в одном из небольших магазинов города, в результате чего заразилась ботулизмом. Уже на следующий день она попала в реанимацию. Сейчас женщина находится в инфекционном отделении, состояние средней тяжести.

«Ботулизм – это острое токсико-инфекционное заболевание, которое вызывает содержащие ботулотоксин палочка Clostridium botulinum», – поясняет и.о. руководителя региональной госпродпотребслужбы Владимир Есипов.

Ботулизмом можно заразиться после употребления вяленой или копченой рыбы, а также любых продуктов из мяса. Чаще всего причиной болезни становятся продукты домашнего изготовления. Однако, фиксируются и случаи после употребления продуктов, изготовленных промышленным способом. Это случается при нарушении условий хранения, во время заготовки и переработки продукции.

«Первые симптомы заболевания проявляются через 12-24 часов после употребления зараженной пищи. Это нарушение близкого зрения – когда вы не можете прочитать текст вблизи. Сильная сухость во рту, трудно говорить – голос становится тихим или вообще пропадает. Повышенная утомляемость, мышечная слабость», – говорит Есипов.

До этого случая ботулизм на Луганщине фиксировали в 2018 году.

Ситуацию контролируют сотрудники госпродпотребслужбы – проверяют торговые точки, прежде всего, по торговле рыбой (происхождение рыбы, условия, в которых она хранится и реализуется). Уже зафиксировали несколько нарушений.

Инспекторы нашли и магазин, в котором заразившаяся ботулизмом женщина приобрела рыбу, товар изъят. «Мы установили, кто является поставщиком этого продукта. И сейчас у этого поставщика проводится внеплановая проверка. Далее будем устанавливать производителя этой вяленой рыбы. По всем результатам будет принято итоговое решение», – отметила Анжела Селявина, начальник управления безопасности пищевых продуктов госпродпотребслужбы.

Если вину поставщика докажут, его ожидает временная приостановка торговли и штраф от 28 тыс. до 100 тыс. грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ» и «ТРК Донбас Онлайн»